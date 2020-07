NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu, na noite de ontem (08) uma Saveiro, de placas de Rio Claro/SP carregada com 474,2 Kg de maconha. A equipe de policiais visualizou o veículo que ao perceber a viatura da PRF empreendeu fuga em direção à MS-141. Foi iniciado o acompanhamento tático ao carro que seguiu em sentido à Ivinhema/MS. No fuga o suspeito lançou o automóvel na contra-mão e entrou numa área verde fugindo a pé pela mata. Os agentes realizaram buscas no local, porém o homem não foi localizado.

O veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil do Município.