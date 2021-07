NOVA ANDRADINA-MS (Correspondente) – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta terça-feira no Km 124 da BR-267 198 Kg de maconha. Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um motorista de um VW/Voyage que não obedeceu e fugiu. Durante o acompanhamento tático, o motorista saiu da pista e abandonou o veículo às margens da rodovia. Buscas foram realizadas no local, porém o suspeito não foi encontrado. No carro, a equipe encontrou os tabletes da droga. O veículo e a maconha foram encaminhados para a Polícia Civil em Nova Andradina (MS).