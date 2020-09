SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – A Polícia prende na tarde de segunda-feira (31) um jovem (18) por tráfico de drogas ao realizar cumprimento de mandado de busca e apreensão. Com ele foram localizadas duas pedras de pasta base, diversas porções fracionadas da mesma droga, dinheiro e uma balança de precisão. O rapaz confessou que o entorpecente lhe pertencia e que estava fazendo a venda de drogas no local. Ele foi preso em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.