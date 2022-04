Traficante ostentação de Campo Grande (MS) Kauê Vitor Santos da Silva de 32 anos apontado como o responsável por esquema roubar carros e trocar na fronteira do MS com o Paraguai por drogas, foi detido por Agentes da DESARME num hotel de luxo em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Havia contra ele um mandado de prisão por porte ilegal de armas. Em 2021, aproveitou um benefício e fugiu do presídio. A captura do criminoso, ocorreu no domingo (24) após troca de informações entre a DESARME, a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul e a ABIN.

A Polícia Carioca investiga a participação dele com traficantes de drogas e armas, que são transportadas de outros estados para o território fluminense. Antes de ser preso, o traficante postou imagens das belas parias de Copacabana.