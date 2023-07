Traficante do PCC é baleado por disputa de tráfico em MS

Pistoleiros num Fiat Uno vermelho feriam a tiros um traficante disciplina do PCC vulgo “Lobo” em Rochedo. O trio começou a discutir e no momento seguinte, os traficantes passaram a atirar contra ‘Lobo’. O disciplina do PCC tentou correr para dentro da casa, mas foi perseguido e crivado de balas, em seguida fugiram. Informações são que a briga é pela disputa de território de drogas.