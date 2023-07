Traficante do PCC é preso com arsenal de guerra na fronteira

O Traficante do PCC Diego Benites Martins foi preso com um arsenal de guerra e dinheiro em Pedro Juan Caballero. Com o narcotraficante brasileiro foram apreendidos:

1 revólver especial calibre 38, marca Taurus.

1 pistola marca Taurus, calibre 38

1 espingarda Amadeo Rossi

2 carregadores

49 cartuchos de calibre 38

1 colete à prova de balas

3 telefones celulares

4.500 dólares e 250 reais

O promotor interveniente Celso Morales ordenou o encaminhamento do criminoso para a Base Regional da SENAD em Pedro Juan Caballero.