PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – Traficante troca tiros com policiais da DEFRON nesta sexta-feira (11) e acaba ferido. Os militares apuravam um esquema de tráfico de drogas num hotel na Avenida Brasil quando os investigadores foram recebidos a bala. Em seguida os policiais revidaram e o criminosos acabou baleado e socorrido pelos Bombeiros ao Hospital Regional de Ponta Porã. Nenhum policial se feriu na ação. No local, foram apreendidos aproximadamente 10 Kg de cocaína. As investigações estão em andamento. Não se tem notícia do estado de saúde do indivíduo.

Traficante baleado

