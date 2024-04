Traficante e batedor são presos com drogas na BR-163

O Motorista de um Lifan/ X60 ao avistar a PRF deu meia volta e fugiu na BR-163 em Caarapó. O veículo foi alcançado e o motorista preso com 33 Kg de maconha no porta-malas do carro. No automóvel foi encontrado um rádio comunicador em funcionamento, indicando a possível participação de um batedor da droga, e um conjunto de placas falsas.

Ele viajava com uma menor de 14 anos, disse ter recebido o carro com a droga em Ponta Porã e deveria viajar até Curitiba/PR. O batedor foi preso estacionado na pista. No veículo havia uma rádio comunicador. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil do Município.