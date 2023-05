Traficante e com mandado de prisão em aberto são presos na BR-262

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 1,8 Kg de maconha e cumpriu um mandado de prisão em duas ocorrências na BR-262 em Terenos.

No primeiro flagrante os policiais abordaram um Nissan/Versa. Os policiais descobriram que uma das passageiras possuía mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas sendo encaminhada à Polícia Civil.

Na segunda ocorrência, a equipe abordou um ônibus de viagem. Com o auxílio dos cães farejadores, os policiais encontraram uma mochila com 1,8 Kg de cocaína. O proprietário do ilícito, um homem, confessou ter recebido a mochila em Corumbá e deveria entregá-la em São Paulo. Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil.