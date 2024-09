No sábado, 31 de agosto, policiais civis de Dourados prenderam em flagrante um traficante de 33 anos, com 31kg de maconha em um VW/Gol no Jardim Guaicurus. Ele vinha sendo investigado por tráfico de drogas.

Após ser conduzido à 2ª Delegacia de Polícia, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas. Sua prisão foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia no domingo. O caso segue sob investigação.