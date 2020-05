PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – PRF apreendeu hoje (27) no Km 68 da BR-463 212 Kg de maconha. A droga foi descoberta após a abordagem a um Renault/Logan, placas de Belo Horizonte/MG, pertencente a uma locadora de veículos. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam no km 68 da BR-463, quando abordaram um Renault/Logan, placas de Belo Horizonte (MG), pertencente a uma locadora de veículos. O motorista (47) mostrou-se nervoso com a abordagem. A droga encontrada no porta-malas tinha como destino a Capital Mineira. O autor disse que receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O preso, a maconha e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal da Cidade.