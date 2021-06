Traficante é preso junto de sua esposa na quinta-feira (17) com tabletes de cocaína avaliados em 60 mil no bairro Nova Lima em Campo Grande (MS). A companheira revelou que desconhecia o fato ilícito. A prisão ocorreu por volta das 18 horas quando os policiais realizavam rondas na região. A guarnição suspeitou de um motorista de um Fiat Uno de cor branca. Que ao perceber a abordagem policial fugiu em alta velocidade sendo perseguido pelos policiais. Na fuga o motorista tentou se desvencilhar das drogas jogando um pacote onde estavam o entorpecente. A droga foi recupera. Com o homem e sua esposa foram encontrados dois celulares. Ele confessou que os 5 Kg de cocaína seriam de sua propriedade e que havia comprado cada quilo pelo valor de R$ 12 mil. Ao ser preso ele dize que estava indo entregar a droga. Mas não revelou o cliente.