CAMPO GRANDE (MS): Na manhã desta quinta-feira (12), Policiais do Setor de Investigações Gerais na manhã de quinta-feira (12) observaram uma movimentação típica de tráfico de drogas em uma esquina no bairro Jardim Colibri em que denúncias apontavam ser ambiente de receptação de aparelhos de telefonia celular, e efetuaram a prisão de um suspeito.

No local, os agentes localizaram no interior de uma caixa de padrão de energia, diversos “pinos” de cocaína e porções de maconha, além de dinheiro trocado. Juntamente com suspeito, preso em flagrante, também foram conduzidos para a delegacia usuários que estavam no local para a aquisição de drogas. O preso foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e permanece à disposição do Poder Judiciário.