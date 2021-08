PONTA PORÃ – MS (Correspondente) – Nesta segunda-feira (23), a PRF prendeu um homem (32) por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo durante fiscalização na BR-463. A apreensão ocorreu quando os agentes abordaram um veículo Ford/Ka, com placas de Uberlândia/MG. Durante a fiscalização do veículo, foi apreendido diversos tabletes de maconha, Skunk e duas armas. O motorista informou que pegou a droga e as armas em Ponta Porã e estava indo revender em Uberlândia, cidade onde mora.

No total foram apreendidos 135 Kg de maconha, 15 Kg de Skunk, uma pistola 9mm, um silenciador e um revólver 357 magno. Diante dos fatos, homem, as drogas e as armas, foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã, para as providências cabíveis.