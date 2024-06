Traficante é preso com mais de 1.700 pinos de cocaína no Coophavilla II

Traficante é preso com mais de 1.700 pinos de cocaína e cerca de 200 papelotes de skunk Coophavilla II, em Campo Grande. Na “boca de fumo” os policiais apreenderam dezenas de papelotes de skunk, pinos de cocaína prontos para a venda.

Além da apreensão de uma moto, sete celulares sem origem comprovada, balanças e invólucros. No local estava presente a esposa de 23 anos e a filha do casal com apenas dois anos de idade.

O casal foi levado para a delegacia e a mulher confirmou que seu marido fazia venda de drogas, mas negou estar envolvida com o ilícito. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Com a apreensão do entorpecente, estima-se um prejuízo de aproximadamente R$ 35 mil aos criminosos.