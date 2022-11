Policiais civis cumprem mandado de prisão contra investigado por tráfico e apreendem mais de meio quilo de cocaína no Bairro Maria de Lourdes em Nova Alvorada do Sul. O acusado mantinha um em depósito 631 gramas de cocaína. Durante a prisão, o autor correu para dentro do imóvel com objetivo de prejudicar ação policial, porém foi contido e detido. Além da droga foi apreendido R$ 730,00, uma moto utilizada na prática do crime, duas balanças de precisão e um celular. O autuado foi conduzido para delegacia e passará por audiência de custodia.