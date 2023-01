Traficantes são presos com nota rara de 1 Real e mais notas provenientes do tráfico e entorpecentes no centro de Corumbá. Durante policiamento ostensivo os policiais avistaram dois suspeitos num carro suspeito. Ao perceberem a viatura de aproximando o motorista arremessou um objeto pela janela e não obedeceu a ordem de parada. Após percorrida certa distância, o motorista parou, sendo então realizada a abordagem. Um jovem de 19 anos estava visivelmente sobre efeito das drogas. O mesmo conformou que fez uso de drogas e álcool. Questionado a respeito do ilícito, afirmou que era para seu consumo pessoal e que comprou uma grande quantidade, pois queria “ficar muito louco”. Após busca pessoal foi encontrado em posse de um dos indivíduos, homem de 36 anos, três papelotes de pasta base, dinheiro nacional e guaranies (moeda paraguaia). Questionado sobre o ilícito, afirmou que era para seu consumo.