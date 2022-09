Após denúncia, traficante é preso com pasta base de cocaína na Rua Jaime Artigas em Aquidauana. O narcotraficante estava com cheiro de “pó” nas mãos. No local os policiais apreenderam porções de cocaína pela casa e R$ 1 mil em dinheiro trocado em cima da geladeira. Preso ele assumiu a posse do ilícito e que trouxe a droga da Bolívia. Disse que a esposa que estava na residência não sabia de nada. O narcotraficante foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.