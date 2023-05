Traficante é preso com vasta carga de drogas e pistola 9mm

Traficante é preso com droga escondida em tubo de inseticida no Jardim Poratininga em Dourados. Os policiais encontraram num canteiro um tablete de cerca de 200 gramas de cocaína e uma balança de precisão. Além de serem apreendidos drogas num tambor e em potes de vidos e dinheiro em espécie. Ele ainda tinha em sua posse uma pistola PT 92, calibre nove milímetros com 69 munições.

Durante a abordagem o traficante alegou ser CAC. Diante do flagrante, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido até o 2º Distrito Policial, onde foi autuado em faltante por tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos 250 gramas de cocaína, uma porção de maconha, a arma e mais de R$ 25 mil em dinheiro.