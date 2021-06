LAGUNA CAARAPÃ – MS (Correspondente) – Policiais do DOF prenderam, na manhã de sábado (19), um homem de 44 anos de idade que estava com um Citroën prata carregado com 77 Kg de maconha. A apreensão ocorreu em virtude da Operação Hórus, em uma fiscalização na rodovia MS-156. O veículo foi abordado na rodovia e durante vistoria, os policiais localizaram compartimentos ocultos onde estava o entorpecente. O motoirsta disse que chegou em Amambai na quinta-feira (17) e entregou o veículo para ser carregado; e que foi contratado para entregar a droga na cidade de Campinas (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.