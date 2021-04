Jovem, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (20) tentando transportar 10 pacotes de skank, conhecido como super maconha, em um ônibus de viagem na MS-156, cidade de Amambai, distante 352 km da Capital. No bolso da jaqueta dele foi encontrado um tubo de plástico com porção da droga. O veículo com os passageiros foi parado pelo DOF, e fazia a linha Coronel Sapucaia, Campo Grande. No compartimento superior das poltronas foi encontrado o travesseiro e, após vistoria, constatou-se que continha 3,2 quilos de skank, embaladas em 10 tabletes.

Ao ser indagado sobre o travesseiro, o autor não respondeu aos policiais. Contudo, outros passageiros, de poltronas laterais, afirmaram terem visto ele colocando o travesseiro no compartimento. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Amambai. Ele responderá por tráfico de drogas.