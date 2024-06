Traficante é preso em Costa Rica

Durante a abordagem, foi solicitado ao autor a apresentação de seus documentos pessoais que disse estava em sua casa. No local, demonstrou intenso nervosismo, alegando ter perdido a chave. Após um chaveiro abrir os policiais aprenderam cocaína sobre um prato na mesa, meio 298,2g de maconha e um saco plástico contendo skunk, dentro da geladeira.

Em outra parte do imóvel, foram descobertas 38,8g maconha e uma pedra de cocaína de 61g. Além dos entorpecentes, foram apreendidos aproximadamente 900 pinos utilizados para embalar cocaína, uma balança de precisão, uma máquina de cartão utilizada, supostamente, para venda das drogas, um celular iPhone, duas facas, uma colher, um prato utilizado para fracionar a droga, e dinheiro em espécie, possivelmente relacionado ao tráfico de drogas.

O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No interrogatório, após ser informado de seus direitos constitucionais, o homem confessou a prática delitiva, alegando que traficava drogas para quitar uma dívida com outro traficante.

A Polícia Civil e a Polícia Militar continuam firmes no compromisso de combater o crime e assegurar a segurança e o bem-estar da população.