Traficante é preso em Inocência. Os policiais após um trabalho de investigação descobriram que havia na cidade uma “boca-de-fumo”, com grande movimentação de usuários. Conforme a denúncia, os períodos com mais movimento eram a madrugada e a manhã. Foi feito um monitoramento no local, que possibilitou a constatação dos fatos. Diversos indivíduos entraram e saíram do imóvel, durante o tempo em que a equipe ficou em observação.

Diante dos fatos, os policiais civis efetuaram a incursão na casa e apreenderam 54 g de Crack, 21 g de maconha, 21 g de cocaína, bem como material utilizado para embalar as porções de droga. Também foram apreendidos R$ 3.021,40, provenientes da venda dos entorpecentes. O morador foi autuado em flagrante e preso por tráfico de drogas.