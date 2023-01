Um jovem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas no Jardim Centenário em Campo Grande. Uma equipe do GOI recebeu informações de que havia um indivíduo foragido da justiça escondido num imóvel na região. Após monitoramento do local o suspeito foi visto saindo do imóvel, momento que foi abordado pela polícia. Durante a revista pessoal foi localizado em seu bolso uma porção de pasta base de cocaína. Entrevistado, este informou que estava foragido da justiça pelo crime de tráfico de drogas e que havia outra porção maior acondicionada no interior do imóvel.

A equipe realizou a incursão no imóvel, sendo localizada outra porção da mesma substância, uma balança digital, dois celulares e certa quantia em dinheiro. Diante do exposto, o indivíduo foi preso e encaminhado até a DEPAC-CEPOL, onde permanece à disposição da justiça.