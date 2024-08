Traficante é preso no Jardim Montevidéu na Capital

Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, Polícia Civil prende traficante em flagrante no Jardim Montevidéu em Campo Grande. A mulher estava na companhia de familiares e carregava consigo dois cadernos com anotações do tráfico e R$ 600,00.

Na sequência, os policiais realizaram buscas em outros dois endereços: no Bairro Estrela D’Alva III, onde nada de ilegal foi encontrado, e no Bosque da Esperança, onde a autora reside. No segundo endereço, foram apreendidos: drogas, uma balança de precisão, outro caderno com anotações do narcotráfico, R$ 8.081,00 em dinheiro e três veículos.

Diante disso ela recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzida para a sede da DENAR.