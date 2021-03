A Polícia Civil, através do GOI, prendeu em flagrante, na terça-feira (2), um homem de 45 anos por tráfico de drogas próximo a um centro comunitário no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande. Após monitoramento em locais de alta incidência de delitos, os policiais flagraram um indivíduo comercializando entorpecente. Com ele foram encontradas mais de 30 porções de pasta base de cocaína (crack), além de quantia em dinheiro, o qual alegou ser proveniente da comercialização da referida droga. O indivíduo foi apresentado à autoridade policial na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.