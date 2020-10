APARECIA DO TABOADO-MS (Correspondente) – Traficante é preso vendendo droga próximo a escola, localizada no bairro Vila Dourado no Município. Na abordagem os policiais localizaram com o mesmo onze gramas de cocaína. Em seguida os agentes foram até a casa do suspeito, onde foram encontradas mais 16 porções de pedras de crack, que somaram 133 gramas, além de uma balança de precisão e papel-filme utilizado para embalar drogas.

O suspeito foi recolhido a uma das celas da Delegacia de Polícia da Cidade.