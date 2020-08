JARDIM-MS (Correspondente) – PM realizava policiamento ontem (16) nas imediações do distrito de Boqueirão, quando avistou um veículo Fiat Uno, de cor cinza, que trafegava pela Rodovia MS 472 deslocando no sentido Bela Vista / Rodovia BR 267, e deu ordem de parada ao motorista, que fez manobra de retorno e empreendeu fuga.

Durante a perseguição o passageiro atirou contra a guarnição. Em seguida, o indivíduo arremessou a arma de fogo em meio à vegetação e o motorista jogou o veículo para fora da pista, momento em que os policiais lograram êxito na abordagem.

No automóvel havia 49 Kg da droga. O passageiro (22) foi ferido durante o confronto e socorrido pelos policiais até o Hospital Marechal Rondon e, posteriormente, encaminhado para atendimento especializado em Campo Grande. O motorista (29) foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, e entregue, juntamente com o veículo, o revólver calibre .38, o entorpecente apreendido, R$ 850,00 em dinheiro e um celular, para as providências cabíveis.