PONTA PORÃ – MS (Correspondente) – Na noite desta quinta-feira (19), uma Equipe Policial Militar de Aral Moreira apreendeu mais de 81 Kg de maconha no interior de um veículo durante fiscalização na MS-165. A apreensão ocorreu por volta das 23h50, quando os militares avistaram um veículo trafegando em alta velocidade pela rodovia, e na tentativa de abordar o carro, o motorista não obedeceu a ordem de parada e apreendeu fuga.

Após acompanhamento tático, e aproximadamente 10 km da rotatória saída para Ponta Porã, o motorista abandonou o veículo na via e saiu correndo a pé no meio do milharal, não sendo localizado.

No interior do veículo GM Onix, de cor vermelha, com placas de Belo Horizonte/MG, foi encontrado vários fardos com tabletes de maconha, que totalizaram 81 Kg. o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia Policial de Aral Moreira para as providências.