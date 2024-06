Traficante foragido é preso em Santa Rita do Pardo.

Com o apoio da PM e Polícia Penal um traficante foragido em Santa Rita do Pardo foi preso. Ele estava de tornozeleira eletrônica e após violçãoes do monitoramento o juiz regrediu sua detenção imposta. A operação reflete o empenho das autoridades em combater o tráfico de drogas e a criminalidade na região.

A prisão do narcotraficante representa um importante passo no esforço contínuo de garantir a segurança e a ordem pública em Santa Rita do Pardo. As investigações sobre os outros crimes associados ao indivíduo seguem em andamento, e novas informações podem surgir à medida que o caso se desenrola.