Traficante morre em confronto com Batalhão de Choque no São Conrado

O traficante Thiago Firmo Mendes, de 38 ano morto em confronto com o Batalhão de Choque no final de semana no São Conrado guarda em casa cerca de R$ 16 milhões em cocaína em Campo Grande. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo mesmo crime.

Na casa foram apreendidos cocaína e maconha. De acordo com o Major Rocha do Batalhão de Choque, Thiago era uma espécie de “guarda-roupa” termo usado no meio criminoso para quem guarda a droga que será transportada.

Thiago tinha duas passagens pelo mesmo crime. Na casa havia 256 tabletes de cocaína e quando os policiais chegaram a casa, o traficante tentou fugir pela residência de um vizinho. O traficante já estava sendo monitorado.

Comandante Rocha do Batalhão de Choque (Foto: Henrique Arakaki, Midiamax)