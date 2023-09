Traficante “ostentação” do MS é preso em Copacabana

Narcotraficante de MS vulgo “Traficante ostentação”, foi preso num hotel em Copacabana/RJ. O Criminoso voltava de uma passeio com a família ao Cristo Redentor quando foi capturado. Foragido desde outubro após usar o benefício da “saidinha” e não retornar a cadeia.

“Traficante ostentação” responde pelos crimes de tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas, furto e posse ilegal de arma. Além de responder a um processo por organização criminosa.

A captura do criminoso aconteceu após a troca de informações entre a Desarme, a Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).