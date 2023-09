Traficante que possuía depósito de drogas no Residencial Oliveira é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), no âmbito da operação SULMaSPP, prendeu nesta terça-feira, 12/09, um traficante no residencial Oliveira, em Campo Grande-MS. Ele possuía um depósito de drogas no mesmo bairro.

Segundo as informações levantadas, durante diligências no intuito de apurar denúncias relacionadas ao tráfico de drogas, investigadores da DENAR avistaram um indivíduo transitando de bicicleta em atitude suspeita, olhando para os lados com bastante preocupação, razão pela qual os policiais decidiram proceder à abordagem.

Quando se aproximaram e se identificaram, com distintivos à mostra, o sujeito jogou ao solo a mochila que trazia consigo e saiu correndo, deixando também para trás sua bicicleta, mas foi alcançado pouco mais à frente. Os policiais apreenderam a mochila em questão e verificaram que ela estava carregada com cinco tabletes de maconha.

Entrevistado, o suspeito confessou envolvimento no tráfico de drogas, dizendo que estava indo fazer uma entrega, quando ocorreu a abordagem. Os policiais foram até a residência do indivíduo e lá encontrou mais 36 porções de maconha, dentre tabletes e “buchas”, que estavam dentro de uma caixa e de um saco de lixo, no quarto do suspeito, junto a uma balança de precisão.

Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido para a sede da DENAR, onde foi formalizado o flagrante.

Denúncias para a Especializada podem ser feitas pelos números: (67) 99995-6105 (WhatsApp) ou (67) 3345-0000.