PORTO MURTINHO-MS (Correspondente) – PM prendeu ontem (26) um traficante em flagrante no município. Ao avistar a guarnição tentou se evadir, mas foi impedido e detido. Na revista pessoal foi encontra em seus pertences porções de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, sendo encaminhado, juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.