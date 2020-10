ÁGUA CLARA-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu na BR-262 no domingo (4) 126 Kg de maconha. Os policiais deram ordem de parada a um Hyundai/Hb20, placas aparentes de Salvador/BA. O motorista desrespeitou a ordem e iniciou fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando em risco os outros usuários da rodovia. Durante o acompanhamento tático, o suspeito perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. O motorista e a passageira transportavam, o entorpecente no porta malas do carro.

Em checagem, a equipe descobriu que o Hb20 possuía placas falsas, sendo as originais também de Salvador/BA, com registro de roubo. Os dois envolvidos sofreram lesões leves e foram conduzidos para o hospital local, e posteriormente, encaminhados para a Polícia Civil da Cidade, junto com o veículo e a droga.