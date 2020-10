GUIA LOPES DA LAGUNA-MS (Correspondente) – A PRF no domingo (18) na BR-060 apreendeu 97 Kg de maconha. Os policiais deram ordem de parada a um Nissan/Kicks, placas de Santa Cruz do Sul/RS. O motorista e o passageiro fugiram da abordagem e abandonaram o veículo “recheado” de entorpecentes. Durante buscas no local, um dos suspeitos, de 37 anos, foi encontrado. Ele confessou ter pego o automóvel carregado com o ilícito em Porto Murtinho/MS e o levaria até Carazinho/RS. Pelo transporte, disse que receberia R$ 6.000,00.

O preso, o veículo e a droga, foram encaminhados para a Polícia Civil em Jardim/MS.