AMAMBAI-MS (Correspondente) – Policiais Militares do DOF prenderam, na tarde de ontem (15), um homem (47) por Tráfico de Drogas. Os militares tinham a informação de um possível ponto de venda de drogas, em uma residência. No local, os policiais perceberam o momento em que um homem tentou fugir. Durante a busca pessoal cinco porções de cocaína, foram encontradas nos bolsos do indivíduo. Na casa havia mais 10 porções do mesmo entorpecente. As 15 porções pesaram 0,29 gramas. Durante a checagem dos dados pessoais, os policiais descobriram um pedido judicial para que o homem, que cumpre pena no regime semiaberto, fosse recolhido ao regime fechado.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Amambai, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.