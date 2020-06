SIDROLÂNDIA-MS (Correspondente) – Um motorista (25) de um Jeep/Renegade placas de Campo Grande/MS que transportava 950 Kg de maconha na BR-060 trocou tiros ontem (24) com a PRF que revidou. Ele foi atingido e socorrido ao hospital do município. Os militares apreenderam o revólver e seis munições, duas deflagradas usada no confronto com os militares. As apreensões foram encaminhadas para a DENAR em Campo Grande/MS.