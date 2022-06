Duas jovens foram presas com 21 Kg de maconha na rodoviária de Dourados. A droga estava envolvida em pó de café para disfarçar o odor. Uma das jovens levava um bebê recém-nascido na tentativa de encobrir o tráfico. Segundo as acusadas a droga saiu de Ponta Porã com destino a Cuiabá/MT. As autoras foram presas e encaminhadas a Delegacia de Polícia.