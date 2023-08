Traficantes são preso com a “boca na botija” negociando drogas numa lanchonete na Rua Álvaro Brandão com a Izatt Bussuan, no Bairro Canaã I em Dourados. Nos veículos das dupla um Chevrolet Vectra e um Chevrolet Corsa nada foi encontrado. Uma tablete de cocaína estava escondido dentro da churrasqueira que fica no local. Eles foram detido por tráfico de drogas e encaminhados ao xilindró.