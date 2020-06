JARDIM-MS (Correspondente) – Polícia Civil prendeu em flagrante duas pessoas em flagrante arremessando maconha no interior de presídio Máximo Romero. Os policiais realizaram campana e flagraram dois indivíduos arremessando as drogas. Efetuaram a prisão em flagrante dos dois traficantes que, após as providências legais, foram encaminhados para o presídio e aguardam a decisão da Justiça.