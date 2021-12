A Polícia Civil apreendeu na quarta-feira (22) 897kg de maconha e prendeu três pessoas envolvidas com tráfico de drogas na Rua Alurvocas, na Vila Aimore, em Campo Grande (MS). Além da droga, os policiais apreenderam arma de fogo, munições e prenderam três pessoas por tráfico de drogas. A ação aconteceu no momento em que equipes de investigação da Especializada realizaram diligências para levantar elementos que comprovassem autoria e materialidade de crimes de roubos cometidos recentemente na capital.

Durante o trabalho de investigação, os policiais flagraram a droga depositada na varanda da casa, no endereço citado e passaram a monitorar até a realização da prisão do morador H.H.A.M que foi detido após deixar o local em um veículo VW GOL. Diante da situação flagrancial, os policiais entraram no imóvel e prenderam J.A.S.S e L.D.M. Dentro da casa foram apreendidos centenas de tabletes de maconha, que pesadas somaram 897,900 Kg, além de uma arma de fogo e munições.

Os presos foram encaminhados para audiência de custodia oportunidade em que houve a homologação da prisão em flagrante e decretação da prisão preventiva de todos indiciados.