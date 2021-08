RIO BRILHANTE – MS (Correspondente) – A PRF apreendeu 936 Kg de maconha, na tarde desta quinta-feira (12), durante fiscalização na BR-163, em Rio Brilhante (MS). Três homens foram presos e dois veículos que faziam o serviço de batedor foram apreendidos. A apreensão ocorreu quando os agentes avistaram três veículos seguindo em alta velocidade em uma estrada vicinal. Os policiais seguiram na estrada de terra até encontrarem os carros parados e cinco suspeitos no local. Ao receberem ordem de parada, os envolvidos empreenderam fuga a pé através da vegetação, porém os motoristas dos três automóveis foram detidos.

Em um veículo Fiat/Strada, que possuía registro de roubo, os agentes localizaram os entorpecentes. Os outros dois automóveis, um VW/Gol e um GM/Celta, realizavam o serviço de batedor para a droga.

O homem que transportava o ilícito disse que receberia R$ 5 mil para entregar a maconha em Campo Grande (MS). Já o outro motorista do VW/Gol declarou que receberia R$ 10 mil pelo trabalho de batedor até Nova Alvorada do Sul (MS). O outro preso não soube dar informações do serviço. Diante dos fatos, os três homens foram presos e encaminhados juntamente com os veículos e a droga para a Polícia Civil em Rio Brilhante (MS).