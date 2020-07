PONTA PORÃ-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu a um Gm/Monza Classic, placas de Goiânia/GO no Km 75 da BR-463 com 212 Kg de maconha. O motorista não acatou a ordem e iniciou fuga. O motorista (29) e um passageiro (41) foram perseguidos e capturados transportando no porta-malas a droga. À equipe, eles declararam ter pego o automóvel já carregado com a substância e que receberiam a quantia de R$ 1.500,00 cada um, para realizar o transporte até Dourados/MS. Diante do flagrante, os envolvidos foram encaminhados, junto com o veículo e a droga, para a Polícia Civil do Município.