SIDROLÂNDIA – MS (Correspondente) – A PRF prendeu nesta terça-feira (24), três pessoas transportando 246,1 Kg de maconha e 2,5 Kg de skunk, em Sidrolândia (MS).

Os entorpecentes foram encontrados no porta-malas do veículo VW Gol, de placas de Aparecida de Goiânia (GO), abordado por policiais rodoviários federais no km 415 da BR-060. O veículo era ocupado por dois homens e uma mulher, proprietária do carro.

Os envolvidos disseram que pegaram a droga na cidade de Ponta Porã (MS) e levariam até Uberlândia (MG). Eles disseram que foram contratados através de uma rede social e iriam receber R$ 10 mil cada um.

Diante dos fatos, o trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, juntamente da droga e o veículo.