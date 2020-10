CORUMBÁ-MS (Correspondente) – Traficantes são presos na quinta-feira (22) em frente à Escola Estadual Otacílio, no Município. Durante rondas ostensivas avistou-se dois indivíduos. Foi dado ordem de parada e constatou-se que havia mais duas pessoas dentro do veículo que foram abordadas.

Na revista pessoal aos 4 indivíduos nada de ilícito foi encontrado. Posteriormente foi realizada revista dentro do automóvel acompanhado pelo proprietário do mesmo, onde foi encontrado no banco traseiro uma mala preta e no seu interior havia cerca de 14 tabletes de maconha.

O jovem de 21 anos relatou ser o dono da droga e que iria vender por 9 Mil reais para um indivíduo não identificado, informando ainda que havia mais em sua residência.

A equipe do GETAM solicitou apoio de duas viaturas ao CIOPS e com a chegada no local de ambas, e diante do estado de flagrância esta equipe deslocou juntamente com a Força Tática em diligência até a casa do mesmo, pelo local o autor informou que os outros tabletes de maconha estavam em baixo da pia, fato este constatado onde foi localizado mais 7 tabletes de maconha, onde posteriormente foram encaminhados para a Primeira Delegacia de Polícia Civil.