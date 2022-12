Operação conjunta entre as Polícias Militar e a Civil resultou na prisão de três pessoas por cometerem tráfico de drogas em Inocência. No cumprimento de mandados de busca e apreensão em duas residências no Jardim Pantanal foram apreendidos mais de 2 Kg de maconha, uma balança de precisão e seis celulares.

Na primeira residência, ao ser questionada se no local havia algum produto ou objeto ilícito, a moradora da casa informou que não havia. Todavia, durante buscas, no interior do tanque da área do fundo da residência, havia uma bolsa plástica de cor azul, a qual continha aproximadamente 2 Kg de maconha e uma balança de precisão. Além da apreensão de 4 celulares e R$ 135,00. Diante dos ilícitos encontrados, a mulher acabou confessando que o entorpecente encontrado lhe pertencia. Em outra residência localizada no Jardim Pantanal, foi apreendida uma porção de maconha e R$ 114,00 e 2 celulares.

Ao todo três pessoas foram presas e encaminhadas até a Delegacia de Polícia, juntamente com os ilícitos apreendidos.