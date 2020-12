A Polícia Militar prendeu traficantes na região do Carandá Bosque 3. Os policiais em rondas visualizaram, um cidadão em atitude suspeita em frente a uma casa. Ao realizar a abordagem foi encontrado com o cidadão duas porções de maconha, que alegaram ser para consumo próprio.

Após questionamentos e contradições do indivíduo ele confessou que a droga era para tráfico e que ele vendia em frente a sua residência. Diante dessas informações a equipe entrou na “boca de fumo” e encontrou ao lado da cama do abordado 1 Kg e meio de maconha.

Foi dada voz de prisão ao cidadão que responderá pelo crime de tráfico de drogas podendo pegar a pena de 05 a 15 anos de reclusão. A droga foi entregue à DENAR.

Após esta ocorrência, a equipe estava com o mesmo policiamento preventivo ostensivo na região do 9º Batalhão de Polícia Militar e no mesmo bairro Carandá Bosque 3, avistou um indivíduo em atitude suspeita, realizou a abordagem e em busca pessoal encontrou uma porção de maconha no bolso do cidadão. Que alegou à traficância que havia mais droga próxima ao local em uma residência que ele utilizava como “boca de fumo”, a guarnição vistoriou o referido local e encontrou atrás do botijão de gás várias porções já divididas para a venda e um tablete de aproximadamente meio quilo de maconha. Diante dos fatos a equipe realizou a prisão do cidadão que responderá pelo crime de tráfico de drogas, podendo pegar de 05 a 15 anos de reclusão, a droga foi entregue à DENAR.

Este é o objetivo do 9ºBatalhão de Polícia Militar ao intensificar o policiamento preventivo e as abordagens em nossa região: Tirando de circulação quantidades expressivas de entorpecentes, além de gerar mais segurança à população.