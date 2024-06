O Garras prendeu uma dupla de traficante numa “boca de fumo” no Jardim do Pênfigo em Campo Grande. No local um dos criminosos fazendo a segurança do ponto de venda de entorpecentes. Enquanto o outro realizava a vendo no interior do local.

Na campanha os policiais flagraram um jovem de 23 anos passando um revolver calibre .38 para outro de 29 anos. Ambos receberam voz de prisão sendo encaminhados a Delegacia de Polícia para os trâmites legais.