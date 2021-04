DOURADOS-MS (Correspondente) – A Polícia Civil no âmbito da Operação Hórus prendeu na terça-feira (20) dois traficantes. Na ação foi aprendido 62 Kg de maconha. Os três homens foram detidos traficando entorpecentes num bar localizado na rua Maria Alves da Silva, no Jardim Guaicurus no Município. Questionados os três presos, dois douradenses e o outro um mineiro que chegou nesta cidade há cerca de três meses, disseram que iriam vender a droga para um comprador oriundo de Três Lagoas. Ambos responderão pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.